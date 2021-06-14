"المرور" يذكر باتباع هذه النصائح الخمس خلال القيادة أثناء موجات الغبار

أعادت الإدارة العامة للمرور تذكير قائدي المركبات باتباع عدد من النصائح والإرشادات خلال القيادة أثناء موجات الغبار.
ونصحت بترك مسافة كافية وتجنب السرعة، والتأكد من عمل جميع أنوار المركبة، وعدم تغيير المسار أثناء القيادة إلا للضرورة وبعد استخدام الإشارة.
وشددت على أهمية إغلاق النوافذ واستخدام خاصية تدوير الهواء داخل المركبة، بالإضافة إلى استخدام إشارات التنبيه (الفليشر) عند الضرورة.
جدير بالذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد حذر من موجات غبار ستشهدها معظم مناطق المملكة اليوم (الإثنين)، قد تجعل الرؤية غير جيدة.
وفق “أخبار 24”.