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أخبار محلية > بعد تصدرها “الترند”.. أسرة الممرضة الراحلة “رفعة الدوسري” تنفي وفاتها بكورونا
14/06/2021   8:38 ص

بعد تصدرها “الترند”.. أسرة الممرضة الراحلة “رفعة الدوسري” تنفي وفاتها بكورونا

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نفت أسرة الممرضة الراحلة “رفعة الدوسري”، صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة الأخيرة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكرت “أنفال الخثران”، ابنة أخت الممرضة الراحلة، أن “رفعة” كانت تعمل في طوارئ الأطفال بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض، وكانت أحد المشاركين في الصفوف الأمامية لمجابهة جائحة كورونا.

وأكدت، في تصريح لـ”أخبار 24″، أن خالتها لم تمت بسبب فيروس كورونا الجديد، وإنما نتيجة إصابتها بمرض السرطان، الذي أصابها برغم أنها كانت بصحة جيدة ولا تشكو من شيء، سائلة الله عز وجل أن يرحمها ويدخلها فسيح جناته.

يذكر أن وسم “رفعة الدوسري” صعد ضمن الأكثر تداولاً خلال الأيام الماضية على موقع “تويتر”، وأبدى مغردون حزنهم لوفاتها، سائلين الله تعالى للممرضة المتوفاة الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.

بعد تصدرها “الترند”.. أسرة الممرضة الراحلة “رفعة الدوسري” تنفي وفاتها بكورونا

أخبار محلية
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