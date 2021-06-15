وزير التعليم: معايير عالية الجودة لاختيار المرشحين للمهام القيادية في إدارات الإشراف ومكاتب التعليم

أكد وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، أن مسيرة التطوير في قطاع التعليم مستمرة، لا سيما تطوير الأداء المهني للقيادات التربوية والمشرفين التربويين ومكاتب التعليم، مبينًا أن عمليات التطوير شملت وضع معايير عالية الجودة لاختيار من يترشح للمهام القيادية في إدارات الإشراف ومكاتب التعليم.
جاء ذلك خلال لقاء آل الشيخ، اليوم (الثلاثاء)، بعدد من المشرفين والمشرفات التربويين من جميع أنحاء المملكة، ومديري مكاتب التعليم في إدارات التعليم في المناطق والمحافظات؛ للحديث عن تطوير المناهج والخطط الدراسية في التقويم الدراسي للعام المقبل 1443هـ.
وأعرب عن تقديره لجهود المشرفين والمشرفات في متابعة وتقويم سير العملية التعليمية خلال جائحة كورونا، والتعليم عن بُعد في منصة “مدرستي”، مؤكداً على تعزيز الوزارة لدورهم التكاملي في تطوير المناهج والخطط الدراسية. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تمكين المشرفين والمشرفات في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم من المهارات النوعية المؤهلة؛ لتحقيق نتائج إيجابية للطلاب والطالبات في الاختبارات الدولية والوطنية والتحصيلية، وكذلك تكثيف المتابعة المستمرة للأقسام التخصصية في الإدارات التعليمية.
ولفت إلى أن الوزارة عملت على تحديث أدوات تقويم أداء المشرفين التربويين، ومديري المدارس، والمعلمين والمعلمات، ومديري مكاتب التعليم، وربطها بنتائج الطلاب والطالبات، بما يضمن تجويد المخرجات.