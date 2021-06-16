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أخبار المناطق > الأمن اللبناني يحبط تهريب 250 ألف حبة كبتاجون إلى السعودية
16/06/2021   11:15 ص

الأمن اللبناني يحبط تهريب 250 ألف حبة كبتاجون إلى السعودية

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ضبطت قوات الأمن اللبنانية، 250 ألف حبة كبتاجون مخبأة داخل مضخات مياه كهربائية صغيرة الحجم، قبل تهريبها إلى المملكة، عبر مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت.

وأوضح بيان لقوى الأمن الداخلي أنه تم توقيف العصابة المتورطة في عملية التهريب، والمؤلفة من ثلاثة أشخاص، بينهم سوري ولبناني، حيث اعترفوا بتكوين عصابة لتهريب المخدرات.

وأشارت إلى أن المتهم الأول، وهو زعيم العصابة، كلف المتهمين الآخرين بالانتقال إلى منطقة البدواي بطرابلس وتسلم شحنة مضخات المياه الكهربائية المهربة من سوريا، والتي تحتوي على الكبتاجون، فعملا على نقلها إلى بيروت. وفق “أخبار 24”.

وأضاف البيان أن أفراد العصابة أنهوا إجراءات شحن الإرسالية إلى الخارج باستخدام هوية مزورة، قبل أن يتم ضبط الشحن بواسطة رجال الأمن وجمرك مطار بيروت.

الأمن اللبناني يحبط تهريب 250 ألف حبة كبتاجون إلى السعودية

أخبار المناطق
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