علماء بريطانيون يتوصلون إلى علاج يقلل خطر الوفاة بـ “كورونا”

أعلن باحثون بريطانيون، اكتشافهم طريقة علاجية يمكنها إنقاذ حياة المصابين بفيروس كورونا وتقليل خطر الوفاة، تقوم على حقن أجسام مضادة في الوريد لتحييد الفيروس بدلاً من تثبيط استجابة الجسم له.
وأشار الباحثون وفقاً لـ “بي بي سي”، إلى أن العلاج الذي أطلق عليه “ريكفري” قد يساعد واحداً من كل 3 أشخاص يعانون من إصابة حادة بالفيروس، مبينين أن تكلفته قد تتراوح ما بين ألف إلى ألفي جنيه إسترليني.
وأضافوا أنهم أجروا تجربة العلاج على 10 آلاف مريض في أحد المستشفيات البريطانية، وخلصت التجربة إلى أن العلاج قلل بشكل كبير من خطر الوفاة، وطول فترة البقاء في المستشفى، واحتمالية اللجوء للتنفس الاصطناعي.