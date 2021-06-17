كشف عم الطفل المفقود، عن آخر مستجدات عملية البحث عن “فراس”، الذي سقط الخميس الماضي، أثناء تنزهه مع أسرته في وادي الحاير بالرياض.
وقال عم المفقود لـ”أخبار 24″، إن هيئة تطوير مدينة الرياض أوقفت صباح اليوم (الخميس) 16 قناة مائية لتسهيل عملية البحث عن “فراس”، البالغ من العمر 7 أعوام.
وبيّن أن فرق البحث التطوعية والدفاع المدني ما زالت تواصل جهودها في البحث عن الطفل، وذلك باستخدام بعض المعدات، والطائرات بدون طيار، والكلاب المدربة في عمليات البحث.
تجدر الإشارة إلى أن والد الطفل حاول إنقاذه لحظة سقوطه، لكنه لم يستطع بسبب عذوبة الماء وسرعة جريانه وكثافة الأشجار.