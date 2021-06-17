بانيغا يثير القلق في الشباب

كشفت تقارير، اليوم (الخميس) عن شعور إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان بحالة من القلق، بسبب الأنباء المتعلقة برحيل الأرجنتيني إيفر بانيغا.
وتسود حالة من القلق داخل نادي الشباب وفقًا لـ”البلاد”، رغم تأكيدات بانيغا بالاستمرار ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.
وأضافت التقارير، أن الأنباء المتعلقة بشأن رغبة نادي بوكاجونيورز في عودة بانيغا، أثارت غضب نادي الشباب الذي يسعى للمنافسة على لقبي دوري المحترفين والنسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.
وقدم بانيغا مستوى رائعاً مع الشباب خلال الموسم المنتهي، وقاد الفريق لوصافة دوري المحترفين.