بعد منعه من دخول النادي.. والد الطفل “البراء”: الهلال استضاف ابني وقدم له هدايا رمزية

سرد المواطن “عبدالوهاب السعدون”، تفاصيل الواقعة التي منع فيها حراس الأمن بمقر نادي الهلال، نجله “البراء” من الدخول.
وذكر “السعدون”، وفقا لـ”الجزيرة”، أن نجله كان سعيدًا بعدما فاز الهلال بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقرر السفر مع شقيقه من مدينة تبوك إلى الرياض لتهنئة النادي بهذا الفوز.
وأضاف أن حراس الأمن بالنادي لم يسمحوا له بالدخول، لكن مجلس إدارة الهلال بادر بالتدخل واستضاف نجله وقدم له هدايا رمزية.
ووجه الأب شكره لكل من ساعده في تحقيق أمنية ابنه في دخول النادي، وعلى رأسهم رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة والإعلامي عبدالعزيز النصيري، واللاعب السابق بنادي الهلال وعضو مجلس الإدارة، فهد المفرج، والمشرف على إدارة مجالس الجماهير الهلالية، ياسر الطلاسي.