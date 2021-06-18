مسؤولون بمركز لقاحات كورونا بالرياض يكشفون موعد إتاحة الجرعة الثانية للجميع

كشف مسؤولون في مركز لقاحات فيروس كورونا المستجد بالرياض، اليوم الجمعة، موعد البدء في إتاحة إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح لجميع الفئات بالمجتمع.
وأكد مراسل قناة “الإخبارية” أن مسؤولين أكدوا أنه سيتم إتاحة الجرعة الثانية من اللقاح للجميع اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت ارتفاع نسبة من تلقوا الجرعة الثانية ممن يبلغون 60 عامًا أو أكثر، حيث وصلت إلى ما يزيد على 83%، كما تجاوزت نسبة المحصنين بجرعة واحدة بالمملكة 43%. وفقاً لـ”أخبار 24″.
فيديو | مراسل #الإخبارية من مركز لقاحات #كورونا: بدءا من الشهر القادم ستكون الجرعة الثانية متاحة للجميع #نشرة_النهار pic.twitter.com/3Eov41uhyb
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 18, 2021