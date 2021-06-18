“الطيران المدني” يصدر مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات والمطارات حسب عدد شكاوى المسافرين

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الجمعة، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات، وذلك حسب عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر مايو الماضي.
وأكدت الهيئة ارتفاع إجمالي أعداد الشكاوى التي رفعها المسافرون على الناقلات الجوية خلال شهر مايو الماضي، والتي بلغت 285 شكوى، مقارنة بـ165 شكوى خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
ورصد المؤشر أن الخطوط الجوية السعودية جاءت أقل شركات الطيران من حيث الشكاوى خلال الشهر الماضي، بواقع 4 شكاوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 77%، بينما جاءت طيران ناس في المركز الثاني، بواقع 13 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة بلغت 90%، فيما حلَت طيران أديل بالمرتبة الثالثة بعدد شكاوى وصل إلى 37 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة 50%.
وأشار إلى أن أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر مايو الماضي، كان استرجاع قيمة التذاكر في المرتبة الأولى، يليه إلغاء الرحلات، ثم تأخير الرحلات.
وأبان المؤشر أن مطار الملك فهد الدولي بالدمام هو الأقل من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة لكل 100 ألف مسافر خلال شهر مايو، وذلك بواقع شكويين وبنسبة معالجة لها بالوقت المحدد بلغت 67%، بينما جاء مطار أبها الدولي ثانيًا، بواقع شكويين لكل 100 ألف مسافر وتم إغلاقها بنسبة 100%، وجاء مطار نجران الدولي بالمرتبة الثالثة، بواقع 3 شكاوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.
وجاء ترتيب المطارات التالية كأقل المطارات شكاوى لكل 100 ألف مسافر، وهي مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الملك سعود بالباحة، ومطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، ومطار الطائف الدولي، ومطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي بينبع، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار شرورة، ومطار القيصومة، ومطار بيشة، ومطار الأحساء الدولي.
وفقاً لـ”أخبار 24″.