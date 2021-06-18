طرحت وزارة الدفاع، اليوم (الجمعة)، فيلما وثائقيا يستعرض جهود خلية دعم الأزمات المؤقتة التابعة لها في مواجهة جائحة كورونا.
وحمل الفيلم اسم “الدفاع لردع الجائحة”، واستعرض عدد من منسوبي الوزارة مقتطفات لطريقة تعاملهم مع الجائحة.
وذكر قائد خلية دعم الأزمات، اللواء المهندس الركن محمد بن سلامة البلوي، أن أزمة كورونا كانت مختلفة عن الأزمات العسكرية التي تعاملوا معها، وشكلوا على إثرها لجنة لإدارة الأزمة.
واستعرض عدد من قادة وزارة الدفاع أمثلة لما قاموا به في مواجهة كورونا، ومنها التعاون مع إدارة الخدمات الطبية بإعداد الدليل الإرشادي للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، فضلا عن تشكيل فرق متابعة وتفتيش، ما ساهم في تقليل إصابة منسوبي الوزارة بالفيروس.
وفقاً لـ”أخبار 24″.