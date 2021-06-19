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أخبار محلية > “الحج والعمرة” تعلن موعد إعلان نتائج فرز طلبات الحج وتؤكد: الأولوية للمحصنين بجرعتين
19/06/2021   11:43 م

“الحج والعمرة” تعلن موعد إعلان نتائج فرز طلبات الحج وتؤكد: الأولوية للمحصنين بجرعتين

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كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، اليوم السبت، موعد إعلان نتائج الفرز للحجاج.

وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “نشرة التاسعة” على قناة الإخبارية، أن استقبال طلبات الحج سوف يستمر حتى 13 ذي القعدة، ثم يتم الفرز في اليوم التالي، وتُعلن النتائج في يوم 15 من الشهر نفسه.

وأضاف أنه سوف تصل رسائل توعوية لمعرفة آلية استخدام نتائج الفرز قبل 15 ذي القعدة، وذكر أن الفرز سوف يركز على تطبيق الاشتراطات الصحية للحج. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن الأولوية القصوى ستكون للمحصنين بجرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، ومن هم في الفئة العمرية من 50 عامًا وحتى 65 عامًا، حيث سيُترك لهم المجال يوم 15 ذي القعدة لحجز مقاعدهم، بشرط ألا يكون قد سبق لهم أداء مناسك الحج.

“الحج والعمرة” تعلن موعد إعلان نتائج فرز طلبات الحج وتؤكد: الأولوية للمحصنين بجرعتين

أخبار محلية
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