“الحج والعمرة” تعلن موعد إعلان نتائج فرز طلبات الحج وتؤكد: الأولوية للمحصنين بجرعتين

كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، اليوم السبت، موعد إعلان نتائج الفرز للحجاج.
وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “نشرة التاسعة” على قناة الإخبارية، أن استقبال طلبات الحج سوف يستمر حتى 13 ذي القعدة، ثم يتم الفرز في اليوم التالي، وتُعلن النتائج في يوم 15 من الشهر نفسه.
وأضاف أنه سوف تصل رسائل توعوية لمعرفة آلية استخدام نتائج الفرز قبل 15 ذي القعدة، وذكر أن الفرز سوف يركز على تطبيق الاشتراطات الصحية للحج. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن الأولوية القصوى ستكون للمحصنين بجرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، ومن هم في الفئة العمرية من 50 عامًا وحتى 65 عامًا، حيث سيُترك لهم المجال يوم 15 ذي القعدة لحجز مقاعدهم، بشرط ألا يكون قد سبق لهم أداء مناسك الحج.
فيديو | الحج والعمرة لـ #الإخبارية: إعلان نتائج الفرز للحجاج سيكون في الـ 15 من ذي القعدة والأولوية للمحصنين بالجرعتين ومن لم يسبق له الحج #نشرة_التاسعة pic.twitter.com/pYiZY9r43V
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 19, 2021