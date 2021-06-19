من بينهم المتحرش بالطفل .. “الأمن العام” يستعرض جرائم ألقى القبض على مرتكبيها مؤخرًا

استعرض الأمن العام، اليوم السبت، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها خلال الأيام القليلة الماضية.
وجاء من بين هذه الجرائم، القبض على 3 مقيمين تورطوا بسرقة قواطع كهربائية وكابلات نحاسية من مواقع متفرقة بالرياض، والقبض على مواطن من أرباب السوابق بالقصيم، قام بسكب مادة قابلة للاشتعال على المركبات وإحراقها.
كما تم ضبط مواطن تحرش بطفل وقام بإيذائه بسلوكيات تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة وتوثيق ذلك ونشره في الرياض.
وقبض الأمن العام على مقيمين من الجنسية اليمنية تورطا بجرائم سلب في جدة، تمثلت في استدراج سائقي الأجرة وسلب ما بحوزتهم من متعلقات شخصية ومبالغ مالية. وفق “أخبار 24”.
كما تم ضبط مقيم من الجنسية الإثيوبية تورط بجمع الأموال من أشخاص بطريقة غير مشروعة من ذات الجنسية في مكة المكرمة، وضُبط بحوزته مبلغ مالي قدره 460 ألف ريال.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/iYfF0a2wRW
— الأمن العام (@security_gov) June 19, 2021