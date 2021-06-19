متخصصان يوضحان أسباب تفاوت أسعار قطع غيار السيارات ومخاطر الاستيراد الشخصي من الخارج

استعرض متخصصان في قطع غيار السيارات، اليوم السبت، أسباب تفاوت أسعار قطع الغيار في السوق السعودي.
وقال المتخصص في استيراد قطع الغيار من الخارج، عبدالله باشملان، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن هناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى تفاوت أسعار قطع الغيار، من بينها سياسة المصنع الأم مع وكلائه، مشيرًا إلى أن التنافسية بين وكلاء العلامات التجارية تؤدي إلى انخفاض الأسعار.
وأضاف أن المملكة تُعد سوقًا كبيرًا لقطع غيار السيارات، غير أن البنية التحتية لسلاسل التوريد لا تتوافق مع هذا الحجم، كما ذكر أن حداثة بعض أنواع السيارات في السوق السعودي قد تكون السبب في هذا التفاوت.
من جانبه، حذر متخصص قطع الغيار، معاذ الدوسري، من مخاطر الاستيراد الشخصي لهذه الأجزاء، مؤكدًا أن البعض قد يستورد قطع غيار بأسعار يظن أنها رخيصة، ثم يكتشف أنها رديئة أو لا تتناسب مع سيارته. وفق “أخبار 24”.
ونصح الدوسري بضرورة الاعتماد على المصادر الموثوقة للحصول على قطع الغيار، وبالأخص تلك التي توجد داخل المملكة، وذلك لكونها تخضع لمراقبة وزارة التجارة.
معاذ الدوسري – متخصص في قطع الغيار- يحذر من مخاطر الاستيراد الشخصي لقطع الغيار السيارات#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/rNcPtcDZOo
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 19, 2021
عبدالله باشملان – متخصص في استيراد قطع الغيار من الخارج- يشرح أسباب تفاوت أسعار قطع الغيار #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/4tfNmJYAV2
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 19, 2021