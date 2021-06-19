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أخبار محلية > متخصصان يوضحان أسباب تفاوت أسعار قطع غيار السيارات ومخاطر الاستيراد الشخصي من الخارج
19/06/2021   11:43 م

متخصصان يوضحان أسباب تفاوت أسعار قطع غيار السيارات ومخاطر الاستيراد الشخصي من الخارج

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استعرض متخصصان في قطع غيار السيارات، اليوم السبت، أسباب تفاوت أسعار قطع الغيار في السوق السعودي.

وقال المتخصص في استيراد قطع الغيار من الخارج، عبدالله باشملان، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن هناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى تفاوت أسعار قطع الغيار، من بينها سياسة المصنع الأم مع وكلائه، مشيرًا إلى أن التنافسية بين وكلاء العلامات التجارية تؤدي إلى انخفاض الأسعار.

وأضاف أن المملكة تُعد سوقًا كبيرًا لقطع غيار السيارات، غير أن البنية التحتية لسلاسل التوريد لا تتوافق مع هذا الحجم، كما ذكر أن حداثة بعض أنواع السيارات في السوق السعودي قد تكون السبب في هذا التفاوت.

من جانبه، حذر متخصص قطع الغيار، معاذ الدوسري، من مخاطر الاستيراد الشخصي لهذه الأجزاء، مؤكدًا أن البعض قد يستورد قطع غيار بأسعار يظن أنها رخيصة، ثم يكتشف أنها رديئة أو لا تتناسب مع سيارته. وفق “أخبار 24”.

ونصح الدوسري بضرورة الاعتماد على المصادر الموثوقة للحصول على قطع الغيار، وبالأخص تلك التي توجد داخل المملكة، وذلك لكونها تخضع لمراقبة وزارة التجارة.

متخصصان يوضحان أسباب تفاوت أسعار قطع غيار السيارات ومخاطر الاستيراد الشخصي من الخارج

أخبار محلية
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