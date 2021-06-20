“الدويش” يعلق على أنباء رحيل “بيتروس” عن النصر

علق الإعلامي الرياضي محمد الدويش، على الأنباء المتداولة بشأن رحيل البرازيلي بيتروس عن صفوف فريق النصر خلال الفترة المقبلة.
وكتب الدويش عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مع دفاعي عن حق الجميع بإبداء رأيهم واحترامي لهذا الرأي حتى لو لم يقنعني فإنّ قرار بقاء لاعب من عدمه يحب أنْ يكون نتيجة حسابات فنية وإدارية ومالية وليس رأي إعلام أو جمهور”.
ومن جانبه، نشر بيتروس، صورًا له عبر حسابه بإنستجرام، مُذيلاً إياها بتعليق: “موسم آخر اكتمل، 8 أهداف 4 تمريرات حاسمة، تمريرات ناجحة أكثر من 90%، بطل السوبر، تأهلنا للمرحلة التالية من دوري أبطال آسيا.. الآن راحة للموسم المقبل ولديّ المزيد من الإيمان بالله”. وفق “أخبار 24”.
وأفادت مصادر في وقت سابق بأن مجلس إدارة نادي النصر، وافق على طلب نظيره في نادي اتحاد كلباء الإماراتي بانتقال البرازيلي بيتروس لصفوفه.
وكشفت مصادر عن وجود عائق وحيد في صفقة انتقال اللاعب البرازيلي في صفوف النصر، بيتروس ماثيوس لصفوف اتحاد كلباء الإماراتي وهو الراتب الكبير الذي يحصل عليه اللاعب في الموسم والذي يقدر بـ 3.8 مليون دولار.