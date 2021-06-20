قصر طويق.. أيقونة معمارية بتصميمه الفريد وإطلالته على وادي حنيفة

يمثل قصر طويق أيقونة معمارية نادرة بفضل إطلالته البانورامية على وادي حنيفة، مما جعله أحد أبرز المعالم العمرانية التراثية في الرياض.
وتركزت مبانيه الداخلية على معطيات البيئة المحلية الطبيعة في المنطقة، من خلال الطابع التراثي والتقليدي.
وتبلغ مساحة الأرض التي أقيم عليها القصر 77 ألف متر، بينما تصل مساحة مبانيه 24 ألف متر، إضافة إلى تخصيص 500 متر منه ممشى للمشاة.
تصميم فريد
ويتميز بتصميمه الفريد على شكل جدار ضخم مأهول، يتراوح سمكه بين 7 و13 مترا، ويمكن التنقل بين عناصر القصر عبر هذا الجدار، حيث تتوزع الحركة الأفقية والرأسية بطريقة تيسّر الوصول إلى سائر أجزائه.
مكونات متنوعة
ويتكون من بهو وقاعات استقبال واحتفالات وطعام ومدرّج للمحاضرات وصالة متعددة الأغراض ودار للضيافة تتكون من 4 أجنحة و30 غرفة إلى جانب صالة للألعاب الداخلية مثل الكرة الطائرة وتنس الريشة وملعب للبولينغ وملاعب خارجية ومسابح.
حدائق صحراوية
وتحيط بالقصر بعض الملاعب ومواقف للسيارات إلى جانب حدائق صحراوية مطلة على الوادي، بينما يتوسطه حديقة داخلية خلابة وتشكيلات مائية تضفي عليه رونقاً وجمالاً، بينما تحيط به حدائق صحراوية مطلة على الوادي.
ويتمثل النشاط الرئيسي للقصر في احتضان الندوات والمعارض الفنية والثقافية، إلى جانب حفلات الاستقبال الرسمية للجهات الحكومية والبعثات الدبلوماسية.
وفق “أخبار 24”.