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أخبار الخرج > نادي الشعلة يعلن عن بدء استقبال لاعبين جدد في رياضة التايكوندو
21/06/2021   9:20 م

نادي الشعلة يعلن عن بدء استقبال لاعبين جدد في رياضة التايكوندو

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يعلن نادي الشعلة عن بدء استقبال لاعبين جدد في رياضة التايكوندو بقيادة المدرب الدولي : تركي السمران ومساعد المدرب : عثمان السكران كما بالاتي :

نادي الشعلة يعلن عن بدء استقبال لاعبين جدد في رياضة التايكوندو

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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