بالفيديو.. استشاري يعلق على احتمالية إعطاء جرعة ثانية من لقاح مختلف عن الجرعة الأولى

علق استشاري أمراض معدية على تنويه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، باحتمالية إعطاء جرعة ثانية من لقاح كورونا مختلفة عن نوعية اللقاح المعطى في الجرعة الأولى.
وأكد الدكتور علي الحداد أن المؤشرات العلمية والتوصيات المختصة محلياً وعالمياً أظهرت إمكانية التبديل بين جرعتين مختلفتين، وأكدت على فعاليتها ومأمونيتها وأنها ستساهم في تحقيق الفائدة المرجوة من اللقاحات.
وشدد الحداد على ضرورة عدم الاستماع للشائعات والمعلومات الخاطئة والمضللة التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، وأخذ المعلومات الطبية من المصادر الموثوقة فقط.
وأوضح في لقائه مع قناة “الإخبارية”، أن المؤشرات الوبائية في المملكة تتجه للاستقرار في عدد الحالات المؤكدة والحرجة، مشدداً أن ذلك يعتمد على التزام المجتمع بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بأخذ اللقاح. وفق “أخبار 24”.
وأضاف بأن استكمال تلقي الجرعات من لقاح كورونا سيحمي من جميع متحورات فيروس كورونا التي يتم رصدها حالياً، وكلما كان هناك حرص على أخذ اللقاح سنصل للمناعة المجتمعية المطلوبة.
فيديو | استشاري أمراض معدية لـ #الإخبارية: أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين آمن وفعال بحسب دراسات محلية وعالمية #الإخبارية pic.twitter.com/gNFIWct0ur
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) June 21, 2021