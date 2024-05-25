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جديد المحليات > خدمات صحية لـ 12 ألف حاج بالمدينة
25/05/2024   10:57 م

خدمات صحية لـ 12 ألف حاج بالمدينة

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كشف تجمع المدينة المنورة الصحي، عن تلقّي أكثر من 12066 حاجًّا خدمات الرعاية الطبية في المنشآت والمراكز الصحية الموسمية في المدينة المنورة، خلال الفترة من 1 – 17 من ذي القعدة الجاري.

وأوضح التجمع الصحي أن 10748 حاجًّا تلقوا خدمات الرعاية الصحية، في المراكز الصحية الموسمية المجاورة للمسجد النبوي، ومحيط المنطقة المركزية، واستقبلت أقسام الطوارئ في المستشفيات 1323 مراجعاً منذُ مطلع الشهر.

وأضاف أن الخدمات المقدمة شملت أيضاً إجراء 31 عملية قسطرة قلبية، توزعت بين عمليات علاجية وتشخيصية، في حين استدعت الحالة الصحية إجراء عمليات جراحية لـ 38 حاجاً من عدة جنسيات، إلى جانب 37 جلسة لغسيل الكلى. وفق “أخبار 24”.

وجاء ذلك ضمن الخدمات الشاملة التي هيأتها وزارة الصحة، للعناية بضيوف الرحمن ورعايتهم خلال فترة وجودهم في المدينة المنورة.

خدمات صحية لـ 12 ألف حاج بالمدينة

جديد المحليات
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