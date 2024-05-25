اعتماد توزيع المعلمين وفق التعاقد المكاني

اعتمدت الإدارات التعليمية في 6 مناطق بالمملكة، حركة توزيع المعلمين والمعلمات المعينين الجدد وفق التعاقد المكاني للعام 1446 هـ.
وشملت الإدارات التعليمية المعلنة، الإدارة العامة لتعليم الرياض، والإدارة العامة لتعليم القصيم، والإدارة العامة لتعليم الشرقية، والإدارة العامة لتعليم جدة، والإدارة العامة لتعليم الباحة، والإدارة العامة لتعليم نجران.
وأوضحت أنه يمكن الاستعلام عن حركة التوزيع عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام نور؛ على أن يكون موعد المباشرة للمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد، في حين سيتم إعلان موعد توقيع العقود لاحقاً عبر القنوات الرسمية لتلك الإدارات. وفق “أخبار 24”.
بدوره، لفت المدير العام لتعليم نجران منصور آل شريم إلى أن حركة توزيع المعلمين والمعلمات الجدد شملت 521 موظفاً، منهم 176 معلماً و345 معلمة.