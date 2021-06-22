“الشورى” يؤجل التصويت على توصية عدم إلزام المحلات بالإغلاق أوقات الصلاة

قالت مصادر إن مجلس الشورى أجل توصية تقدم بها 4 من أعضائه بعدم إلزام المنشآت التجارية بالإغلاق في أوقات الصلاة ما عدا صلاة الجمعة، لوقت لاحق من أجل دراستها بشكل أكبر.
وأشارت المصادر إلى أن المجلس قرر تأجيل التصويت على أكثر من توصية جاءت في التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك قبل انطلاق جلسة أمس (الإثنين) بساعتين.
وكان الأعضاء عطا السبيتي والدكتور فيصل الفاضل والدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة لطيفة العبدالكريم، قد استندوا في توصيتهم بعدم إلزام المنشآت بالإغلاق أوقات الصلاة على عدد من المسوغات، من بينها أنه أمر مستحدث تنفرد به المملكة من بين دول العالمين العربي والإسلامي. وفق “أخبار 24”.
وأشار الأعضاء الأربعة إلى أن إغلاق المحلات وقت الصلاة لم يأت به نص في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية، كما أن الأحاديث التي يُستند إليها لتبرير هذا الإغلاق مرسلة وتقابلها أحاديث صحيحة نصت على جواز الصلاة في أي مكان.