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أخبار محلية > “استشاري” يكشف عن حالات تلاعب يتعرض لها المرضى تحت مسمى “طب الأسنان التجميلي”
22/06/2021   8:59 ص

“استشاري” يكشف عن حالات تلاعب يتعرض لها المرضى تحت مسمى “طب الأسنان التجميلي”

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كشف استشاري طب الأسنان الدكتور عبدالرحمن السرحان، عن بعض حالات التلاعب التي يتعرض لها المريض تحت مسمى طب الأسنان التجميلي. 

وقال الدكتور السرحان خلال مقابلة ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن كل موعد مع طبيب الأسنان لابد أن يكون له نتيجة وهذه النتيجة قد تكون إيجابية وقد تكون تلاعباً، مشدداً على وجوب أن يمر طب الأسنان بحالة من الجودة وضبط الجودة.  

وأوضح أن أبرز حالات التلاعب في طب الأسنان التجميلي تتمثل في حك السن أكثر من اللازم ما يؤثر بشكل سلبي على العصب، والإفراط في تجميل الأسنان الأمامية والخلفية بدون داعٍ.  وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن إصدار ترخيص مزاولة نشاط طب الأسنان يحتاج إلى إجراء اختبار عملي وليس نظرياً، مبيناً أن قلة خبرة الطبيب تسبب الكثير من المشاكل الصحية للمرضى. 

 

“استشاري” يكشف عن حالات تلاعب يتعرض لها المرضى تحت مسمى “طب الأسنان التجميلي”

أخبار محلية
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