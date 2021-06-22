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اخبار رياضية > وفاة لاعب الهلال والأخضر السابق “ناجي عبدالمطلوب”
22/06/2021   4:08 م

وفاة لاعب الهلال والأخضر السابق “ناجي عبدالمطلوب”

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توفي اليوم (الثلاثاء)، نجم فريق الهلال والمنتخب الوطني السابق، ناجي عبدالمطلوب، إثر وعكة صحية تعرض لها مؤخراً.

ونعى عدد من الإعلاميين والرياضيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفقيد، سائلين الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه وأن يسكنه فسيح جناته.

وكان “عبدالمطلوب” قد خضع في شهر مايو 2020م لجراحة في القلب، فيما جرى نقله مؤخراً إلى المستشفى العسكري بالرياض، إثر مضاعفات صحية عانى منها إلى أن وافته المنية. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن ناجي عبدالمطلوب كان أحد لاعبي الهلال السابقين، ولعب مع الفريق لمدة 8 مواسم، قبل أن يعتزل الكرة بسبب إصابة في الظهر، كما لعب أيضا مع المنتخب السعودي 6 مباريات دولية، سجل خلالها هدفًا واحدًا.

وفاة لاعب الهلال والأخضر السابق “ناجي عبدالمطلوب”

اخبار رياضية
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