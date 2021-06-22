غدا آخر موعد لاستقبال طلبات الراغبين بالحج.. وإعلان النتائج الجمعة

ينتهي يوم غدٍ (الأربعاء) في تمام الساعة الـ10 مساءً، موعد استقبال طلبات الراغبين في أداء حج هذا العام (1442هـ)، في حين سيتم إعلان النتائج يوم الجمعة المقبل.
وكانت وزارة الحج والعمرة قد أوضحت في وقت سابق أنه بعد إعلان النتائج، سيبدأ الحجز وشراء الباقات اعتباراً من الساعة الواحدة ظهر يوم الجمعة 15 ذي القعدة 1442هـ، مبينة أنها سترسل رسائل برابط وموعد إطلاق بوابة الحجز.
يشار إلى أن المسار الإلكتروني لحجاج الداخل استقبل حتى يوم السبت الماضي، أكثر من 500 ألف طلب لأداء الحج من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، من أكثر من 150 جنسية، حيث بلغت نسبة المتقدمين من الرجال 59% مقابل 41% من النساء. وفق “أخبار 24”.