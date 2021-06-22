تكثر القصص والأساطير حول بئر برهوت في صحراء محافظة المهرة شرق اليمن، ويحيط حولها الغموض حيث يعتقد الناس أنها مسكونة من الجن، فيما لا يُعرف الكثير عن هذه الحفرة العميقة.
وبحسب وكالة “فرانس برس”، فإن البئر تقع على بعد 1300 كيلومتر شرق العاصمة صنعاء، قرب الحدود مع سلطنة عمان، ويُعتقد أن عمق الحفرة العملاقة يتراوح بين 100 و250 مترا، ويبلغ قطر فوهتها نحو 30 متراً، وتُعرف برائحة كريهة تخرج من أعماقها.
وأوضح مدير هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، صلاح بابحير، أن فرق الهيئة لم تستطع الوصول إلى عمق يفوق 50 متراً داخل البئر، بسبب قلة الأكسجين وعدم وجود تهوية في الموقع، مشيراً إلى أنه ليس من المعروف ماذا يوجد في قعر البئر.
وأبان أنهم لاحظوا داخل الحفرة أشياء ورائحة غريبة لا يعرفوا ماهيتها.
ولا يصل ضوء الشمس إلى قعر هذه الحفرة، ولا يمكن من حافتها رؤية الكثير مما فيها سوى بعض الطيور، ويخشى غالبية السكان الاقتراب من البئر بسبب الأساطير المحيطة بها، إذ يسمونها “قعر جهنم”.
وعلى مدى قرون تناقل الكثيرون قصصاً تشير إلى وجود الجن في هذه البئر، وساد اعتقاد بأنها تشكل خطراً فوق الأرض، وقد تبتلع كل ما يقترب منها، ويتجنب البعض مجرّد التحدث عن هذه الحفرة الغامضة مخافة أن تلحق بهم الأذى.
وفق “أخبار 24”.