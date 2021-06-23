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أخبار المناطق > حاولت إخفاء الجريمة.. سيدة مصرية تعترف بقتـل زوجها السعودي بسبب زواجه من أخرى
23/06/2021   6:51 ص

حاولت إخفاء الجريمة.. سيدة مصرية تعترف بقتـل زوجها السعودي بسبب زواجه من أخرى

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تمكنت المباحث المصرية في محافظة القليوبية من كشف غموض جـريمة قـتل ضحيتها شخص سعودي، حيث قُـتل طعناً على يد زوجته المصرية خلال مشاجرة بينهما بعد علمها بزواجه من أخرى.

وبدأت الواقعة إثر خلاف نشب بين ربة المنزل التي تعيش في مركز شبين القناطر مع زوجها السعودي وأبنائهما الأربعة، وذلك بسبب علمها بزواجه عليها ليتطور الخلاف إلى شجار قامت خلاله بطعنه بالسكين.

وحاولت الزوجة إخفاء جريمتها بادعاء أن زوجها انزلق خلال الاستعداد لذبح خروف بالمنزل وسقط على السكين ونقلته للعلاج في أحد المستشفيات قبل أن يتوفى هناك، لكن بعد تضييق الخناق عليها اعترفت بجريمتها. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت الزوجة أنها استاءت من قيام القتـيل بالزواج عليها من أخرى تصغرها في السن بعد 10 سنوات من زواجهما، ليتم حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

حاولت إخفاء الجريمة.. سيدة مصرية تعترف بقتـل زوجها السعودي بسبب زواجه من أخرى

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