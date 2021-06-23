بالفيديو.. مسؤول: التقاعد المبكر يستنزف أموال صندوق التأمينات.. ونسبة الـ 9 % لا تكفي لدفع المعاشات

أكد مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نادر الوهيبي، أن التقاعد المبكر أصبح يستنزف أموال صندوق التأمينات بشكل كبير، مشيرًا إلى أن مسؤوليات مؤسسة التأمينات توفير مصادر مالية أخرى كافية لدفع المعاشات.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “الشارع السعودي” المذاع على قناة “السعودية”، اليوم (الأربعاء)، أن نسبة الـ 9 % التي يدفعها العامل أو حتى عوائد استثمارها لا تكفي لدفع المعاشات.
وأضاف أن السبب في ذلك يعود لعوامل ديموغرافية نتيجة لطول عمر المواطن، بالإضافة إلى أن تقاعد المواطن مبكرًا ازداد بصورة كبيرة، منوها إلى أن متوسط سن التقاعد أصبح 48 عامًا. وفق “أخبار 24”.
وذكر أن المملكة لديها أقل سن تقاعد في العالم، حيث تصل سن التقاعد إلى 58 سنة، في حين أنها تصل بمعظم دول العالم إلى 60 سنة، وفي الدول المتقدمة إلى 68 سنة، مبينا أن سن التقاعد لم تتغير في المملكة منذ 60 عامًا.
وأشار إلى أن نسبة المتقاعدين مبكرا من المتقاعدين بنظام التأمينات تصل إلى 30 إلى 35 %، في حين تصل نسبة المتقاعدين عند سن التقاعد إلى 65 إلى 70 %، لافتا إلى أن نسبة الصرف للمتقاعدين مبكرا تصل إلى 70 إلى 80 %، بينما تبلغ نسبة الصرف للمتقاعدين في سن التقاعد 20 إلى 30 %.
#الشارع_السعودي | نادر الوهيبي: التقاعد المبكر يستنزف أموال صندوق التأمينات، ومن مسؤولياتنا توفير مصادر مالية آخرى كافية لدفع المعاشات ونسبة الـ 9% المستقطعة لا تكفي لدفع المعاشات..#دمج_التقاعد_في_التأمينات#قناة_السعودية pic.twitter.com/xTaLhQ3d9g
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) June 22, 2021
#الشارع_السعودي | نادر الوهيبي: من 60 سنة لم يتغير سن التقاعد في السعودية وهو سن 58 سنة ميلادي..#دمج_التقاعد_في_التأمينات#قناة_السعودية pic.twitter.com/50i8qeBYTy
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) June 22, 2021