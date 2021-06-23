البريد السعودي يعلن فتح باب التسجيل في برنامج “إتمام” للتدريب التعاوني لحديثي التخرج

أعلنت إدارة تطوير المواهب بمؤسسة البريد السعودي “سبل”، اليوم (الأربعاء)، عن فتح باب التسجيل لحديثي التخرّج في برنامج “إتمام” للتدريب التعاوني بالرياض.
وأوضحت “سبل” أن تاريخ بدء البرنامج سيكون يوم 5 سبتمبر 2021 وتاريخ إغلاق باب التقديم في 8 يوليو المقبل، مشيرةً إلى أن التدريب لخريجي مرحلة البكالوريوس والحاصلين على دبلوم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأضافت أن التدريب حضوري لمدة شهرين على الأقل، على أن يكون التدريب متطلبا في الجامعة، وأن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية، وألا يقل المعدل التراكمي عن 4/2.75 أو 5/3.75.وفق “أخبار 24”.
ويأتي البرنامج ضمن المسؤولية الاجتماعية والمهنية في “سبُل”، لرفع المستوى المعرفي والمهاري لدى الطلبة المقبلين على التخرج، ولتمكينهم من تطبيق الدراسات الأكاديمية في بيئة العمل الفعلية.