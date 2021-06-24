بالفيديو.. الشيخ “الخثلان” يوضح حكم إهداء الطواف للميت

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، حكم إهداء الطواف حول الكعبة إلى الميت.
وبيّن الخثلان خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أنه لا بأس أن يؤدى الطواف للميت ويكون ثوابه له، مشيراً إلى عدم وجود دعاء مُعين بتلك الحالة.
ولفت إلى أن بقية الأعمال الأخرى خلال الطواف مثل الدعاء والذكر وغيرهما يكون ثوابها لمن يؤديها، مبيناً أن الأفضل في الطواف هو الدعاء. وفق “أخبار 24”.
ما حكم إهداء الطواف للميت؟ الشيخ د.سعد الخثلان
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— قناة الرسالة (@alresalahnet) June 23, 2021