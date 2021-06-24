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أخبار محلية > “الصحة” تعلن تغطية برنامج التحصين 70% من البالغين والبدء في إعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية من 50 سنة فأكثر
24/06/2021   8:19 ص

“الصحة” تعلن تغطية برنامج التحصين 70% من البالغين والبدء في إعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية من 50 سنة فأكثر

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أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن تغطية برنامج التحصين 70% من السكان البالغين في المملكة، حيث تجاوز عدد الجرعات المعطاة 16.8 مليون جرعة قُدِّمَت في أكثر من 587 مركز لقاحات شملت مختلف القطاعات الصحية في المملكة.

وكشفت إثر ذلك عن انطلاق برنامج إعطاء الجرعة الثانية من اللقاحات، حيث سيبدأ البرنامج بتغطية الفئة العمرية من 50 سنة فما فوق ممن تلقى الجرعة الأولى، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 14 ذي القعدة 1442هـ، مع استمرار برنامج تقديم الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها في الفترة السابقة.

وأكدت الصحة أن برنامج إعطاء الجرعة الثانية سيغطي الفئات العمرية الأخرى وفقاً للتقدم في تغطية المجتمع وتوفر اللقاحات، حيث تسعى الصحة لتوفير التغطية لأكبر شريحة ممكنة من السكان خلال الفترة القليلة القادمة. وفق “أخبار 24”.

“الصحة” تعلن تغطية برنامج التحصين 70% من البالغين والبدء في إعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية من 50 سنة فأكثر

أخبار محلية
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