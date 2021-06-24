بعد حصولها على الشهادة الجامعية بتفوق.. أمير القصيم يكرم كفيفة ويوجه بانضمامها لـ “شقائق الرجال”

كرّم أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود، اليوم (الأربعاء)، الطالبة الكفيفة جيهان المجيدل، نظير ما حققته من تميز واستحقاق بحصولها على الشهادة الجامعية بتفوق.
وأعرب عن فخره واعتزازه بما حققته الطالبة، لتغلبها على جميع التحديات بالإصرار والإرادة، موجهًا بانضمامها إلى جائزة شقائق الرجال التي أطلقتها إمارة المنطقة، ومنحها الجائزة في أحد المسارات، إضافة إلى الاستفادة منها بلجان التحكيم والجائزة بصفة عامة.
وسلم الأمير الطالبة المجيدل هدية تذكارية بهذه المناسبة، في حضور عدد من المسؤولين من كلية الشريعة بجامعة القصيم ووحدة الإعاقة بالجامعة ووكيل الإمارة.
وفق “أخبار 24”.