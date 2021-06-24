“هاسي” يُطالب إدارة “الأهلي” بدعم 3 مراكز بلاعبين يمتلكون هذه المواصفات

كشفت مصادر عن بعض ملامح التقرير الفني الذي وضعه المدير الفني البلجيكي لفريق الأهلي، بيسنيك هاسي على طاولة مجلس إدارة ناديه بخصوص احتياجاته للموسم المقبل.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “الوطن”، إلى أن هاسي طلب من إدارة الأهلي دعم الفريق بقلب دفاع يمتلك صفات القائد وظهير أيسر أجنبي يُجيد اللعب الدفاعي والمساندة الهجومية، ولاعب بالطرف الهجومي الأيمن يجيد البناء وفتح المساحات وصناعة الأهداف.
وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن إدارة الأهلي بدأت البحث عن لاعبين بالمواصفات التي حددها هاسي في تقريره على أن يتم التعاقد معهم قبل المعسكر الإعدادي للفريق في الموسم المقبل حال نجاح الإدارة في سداد الديون المتراكمة.