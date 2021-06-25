تنبيهات برياح نشطة وأتربة في الرياض والشرقية وأمطار رعدية على مكة وعسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الجمعة)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية وسحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بعدد من مناطق المملكة، ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.
وأوضح المركز أن أجزاء من منطقتي، الرياض، والشرقية، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ 10 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.
وأبان أن أجزاء من منطقتي، مكة المكرمة، وعسير، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن محافظات الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا بمنطقة جازان، ستشهد سحباً رعدية ممطرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.