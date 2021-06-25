بسعة 100 سرير.. أمير عسير يدشن المرحلة الأولى من المستشفى الميداني بأبها

دشن أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، المرحلة الأولى من مشروع المستشفى الميداني، الواقع أمام مستشفى عسير المركزي بأبها.
واستمع أمير المنطقة، خلال جولته في أقسام المركز، إلى شرح مفصل عمّا تم إنجازه في المرحلة الأولى من المشروع، والذي تم تدشينه بسعة 100 سرير، منها 50 سرير عناية مركزة و50 سرير تنويم عادي، وما تحتويه من تجهيزات طبية لتقديم جميع الخدمات الطبية اللازمة في المستشفى، كما التقى بالكوادر الطبية العاملة في المركز.
وأوضحت صحة عسير أن المشروع يعد المستشفى الميداني الثابت الأول من نوعه بالمملكة، حيث تبلغ كامل سعته السريرية 360 سريرًا مؤقتًا منها 120 سريرًا تعمل كأسرة عناية مركزة و240 سريرًا كأسرة تنويم عادية، حيث سيتم افتتاحه على ثلاث مراحل وفق الاحتياج.
وأبانت أن المستشفى يهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية لأسرة المنطقة في حالات الكوارث والأزمات، مما يضمن للمنطقة استمرار القدرة التشغيلية لها، واستمرار الخدمات للمرضى من عمليات وإجراءات اختيارية في حالات الكوارث والأزمات مثل الجوائح وغيرها التي تحتاج إلى مراحل عالية من الاستعداد المبكر.
وفق “أخبار 24”.