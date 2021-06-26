رسميًا..اتحاد الكرة يعتمد إطلاق النسخة الأولى من دوري الرديف

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة استحداث مسابقة الدوري الرديف اعتبارًا من الموسم الرياضي بعد القادم 2022-2023؛ بإتاحة الفرصة لكافة فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في ذلك الموسم المشاركة بالمسابقة.
وستقام مباريات الدوري الرديف، بحسب بيان صادر عن اتحاد الكرة اليوم (الجمعة)، بنظام الدوري المرادف لمباريات دوري المحترفين، بحيث تقام في اليوم التالي.
وجاء اعتماد اتحاد الكرة لدوري الرديف بناءً على ما رفعه المدير الفني للاتحاد إيوان لوبيسكو بالتنسيق مع لجنة المسابقات وإدارة منتخبات الفئات السنية واللجنة الفنية على ضرورة إيجاد مسابقة تخدم اللاعبين الصاعدين من درجة الشباب ولإتاحة الفرصة لمشاركة لاعبي الفريق الأول غير الأساسيين وزيادة دقائق مشاركتهم خلال الموسم، وعلى ضوء ذلك عقدت لجنة المسابقات ورشة عمل مع الأندية وتم تأييد إقامة الدوري الرديف بالأغلبية. وفق “أخبار 24”.
وأشار اتحاد الكرة إلى أن لجنة المسابقات ستعمل على استكمال ضوابط ولوائح الدوري الرديف بالتنسيق مع رابطة دوري المحترفين واللجان ذات العلاقة، مع عقد ورشة عمل مع الأندية لاستكمال جميع المتطلبات للبداية المثالية مع موسم 2022-2023.
وأتم الاتحاد بيانه بالتنويه إلى اعتماد المجلس استمرار عدد (5) لاعبين من مواليد (2001) ضمن فريق درجة الشباب بشكل استثنائي للموسم الرياضي القادم 2021-2022 لفرق الدوري الممتاز لدرجة الشباب فقط، بناءً على ما رفعته إدارة المنتخبات بالتنسيق مع لجنة المسابقات.