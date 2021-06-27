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أخبار محلية > “المساحة الجيولوجية”: الحوت المكتشف شمال المملكة شبه كامل.. وهكذا تم تحديد عمره
27/06/2021   10:41 م

“المساحة الجيولوجية”: الحوت المكتشف شمال المملكة شبه كامل.. وهكذا تم تحديد عمره

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كشف الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله الشمراني، اليوم الأحد، أهمية الاكتشاف الذي تم الإعلان عنه قبل ساعات، والمتعلق ببقايا حوت منقرض قبل 37 مليون سنة بمنطقة الجوف.

وأوضح خلال حديثه لبرنامج “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، أن أهمية البقايا الأحفورية المكتشفة تتمثل في كونه أول سجل أحفوري في السعودية من هذا النوع من الحيتان، مضيفًا أن الحوت المكتشف بشمال المملكة شبه كامل، وهو ما سيسهم بشكل رئيسي في خدمة الباحثين الجيولوجيين حول العالم. وفق “أخبار 24”.

وبسؤاله عن وسيلة تحديد أعمار المكتشفات الأحفورية، قال الشمراني إن ذلك يتم من خلال عدة دلائل مرشدة، سواء من التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة أو من خلال المجهر أو عبر النظائر المشعة.

“المساحة الجيولوجية”: الحوت المكتشف شمال المملكة شبه كامل.. وهكذا تم تحديد عمره

أخبار محلية
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