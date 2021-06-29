وثقت كاميرات مراقبة، عملية سطو مسلح في أحد المطاعم الأمريكية، بينما يوجد رجل يتناول وجبته بكل هدوء دون أن تظهر عليه أي علامات خوف أو قلق نتيجة ما حدث.
وبحسب الفيديو، اقتحم لص يرتدي خوذة ويستقل دراجة نارية، مطعمًا لتناول وجبات سريعة، وأشهر سلاحه أمام رواد المطعم، وبدأ يسطو على ما يمتلكونه من أموال وهواتف.
وفي الوقت الذي بدا على جميع الموجودين في المطعم علامات القلق والذعر، كان هناك رجل يجلس على أريكة ويتناول وجبته بكل هدوء، غير مهتم بما يجري حوله، وبعد لحظات سلم هاتفه إلى اللص بكل أريحية.
وفي نهاية الفيديو غادر اللص المطعم، وواصل الشخص الهادئ تناول طعامه وكأن شيئا لم يحدث.
وفق “أخبار 24”.