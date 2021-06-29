مصادر: ‏”الموارد البشرية” بصدد التعاقد مع شركة مختصة لتحفيز القطاع ‏الخاص على تدريب الكوادر الوطنية ‏

كشفت مصادر عن أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصدد التعاقد مع شركة مختصة لعمل مشروع يستهدف تحفيز القطاع الخاص على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية السعودية، على أن تكون مدة تنفيذ العقد 24 شهرا.
وأوضحت المصادر وفقًا لـ”الوطن” أن المشروع يستهدف إعداد وتطوير الدراسات والبحوث اللازمة والمقارنات بما يشمل الأطر الدولية، بالإضافة إلى تصميم وبناء برنامج وطني لنشاط التدريب في منشآت القطاع لرفع المهارات وتمكين القوى العاملة من النمو الوظيفي في القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن من مهام المشروع كذلك اقتراح ووضع ميثاق ومسارات وبرامج التطوير الوظيفي في منشآت القطاع الخاص لتفعيل تأهيل الباحثين عن عمل وتطوير العاملين السعوديين في سوق العمل ووضع خارطة طريق زمنية للتنفيذ.
وبيّنت الوزارة أن من أهداف هذه المبادرة مراجعة وإنشاء سياسات تحفيز للقطاع الخاص في تأهيل وتطوير مهارات موظفيها على رأس العمل والمتدربين عبر المسارات الأخرى، مثل التدريب التعاوني والتدريب الصيفي وغيره، من خلال دراسة بيانات العاملين بالشركات، وتصميم ووضع السياسة والنسبة المحددة لتدريب العاملين السعوديين في المنشآت، بهدف رفع كفاءة العمل.