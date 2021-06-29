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أخبار محلية > مصادر: ‏”الموارد البشرية” بصدد التعاقد مع شركة مختصة لتحفيز القطاع ‏الخاص على تدريب الكوادر الوطنية ‏
29/06/2021   4:02 م

مصادر: ‏”الموارد البشرية” بصدد التعاقد مع شركة مختصة لتحفيز القطاع ‏الخاص على تدريب الكوادر الوطنية ‏

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كشفت مصادر عن أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصدد ‏التعاقد مع شركة مختصة لعمل مشروع يستهدف تحفيز القطاع ‏الخاص على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية السعودية، على أن ‏تكون مدة تنفيذ العقد 24 شهرا.‏‎

وأوضحت المصادر وفقًا لـ”الوطن” أن المشروع يستهدف إعداد ‏وتطوير الدراسات والبحوث اللازمة والمقارنات بما يشمل الأطر ‏الدولية، بالإضافة إلى تصميم وبناء برنامج وطني لنشاط التدريب ‏في منشآت القطاع لرفع المهارات وتمكين القوى العاملة من ‏النمو الوظيفي في القطاع الخاص‎.‎

وأشارت إلى أن من مهام المشروع كذلك اقتراح ووضع ميثاق ‏ومسارات وبرامج التطوير الوظيفي في منشآت القطاع الخاص ‏لتفعيل تأهيل الباحثين عن عمل وتطوير العاملين السعوديين في ‏سوق العمل ووضع خارطة طريق زمنية للتنفيذ. ‏

وبيّنت الوزارة أن من أهداف هذه المبادرة مراجعة وإنشاء ‏سياسات تحفيز للقطاع الخاص في تأهيل وتطوير مهارات ‏موظفيها على رأس العمل والمتدربين عبر المسارات الأخرى، ‏مثل التدريب التعاوني والتدريب الصيفي وغيره، من خلال دراسة ‏بيانات العاملين بالشركات، وتصميم ووضع السياسة والنسبة ‏المحددة لتدريب العاملين السعوديين في المنشآت، بهدف رفع ‏كفاءة العمل.‏

مصادر: ‏”الموارد البشرية” بصدد التعاقد مع شركة مختصة لتحفيز القطاع ‏الخاص على تدريب الكوادر الوطنية ‏

أخبار محلية
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