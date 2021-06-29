ابتكار جهاز لاسلكي لتنظيم ضربات القلب يذوب في الجسم بعد ‏‏7 أسابيع

نجح باحثون في تطوير أول جهاز لاسلكي لتنظيم ضربات القلب في العالم، خالٍ من البطاريات وقابل للزرع بالكامل، ويذوب في الجسم عندما لا تكون هناك حاجة إليه، خلال من 5 إلى 7 أسابيع.
وأوضح قائد فريق البحث بجامعتي نورث وسترن وجورج واشنطن، جون روجرز، وفقًا لـ”ديلي ميل”، أن أجهزة تنظيم ضربات القلب اللاسلكية تخلصت من العيوب الرئيسية للأجهزة المؤقتة التقليدية من خلال التخلص من الحاجة إلى خيوط عن طريق الجلد لإجراءات الاستخراج الجراحي، وهوما يوفر إمكانية خفض التكاليف وتحسين النتائج في رعاية المرضى.
وبيّن روجرز أن هذه الأجهزة تُبنى من أنواع مختلفة من المواد الآمنة القابلة للامتصاص البيولوجي، وببنى محسّنة لضمان التشغيل المستقر على مدى فترة زمنية أطول إلى حد ما مما هو ضروري سريريا.
وأشار أحد الباحثين، الدكتور ريشي أرورا، إلى أنه في بعض الأحيان يحتاج المرضى فقط إلى أجهزة تنظيم ضربات القلب بشكل مؤقت، ربما بعد جراحة قلب مفتوح أو نوبة قلبية أو جرعة زائدة من المخدرات . وفق”أخبار 24″.
وأضاف أنه بدلًا من استخدام الأسلاك التي يمكن أن تصاب بالعدوى وتخرج من مكانها، يمكننا زرع جهاز تنظيم ضربات القلب الخالي من الرصاص والمتوافق حيويا، وتُزرع الدائرة مباشرة على سطح القلب ويمكن تفعيلها عن بعد، كما أن هذا النوع من الأجهزة يتحلل من تلقاء نفسه.
ولفت رئيس الفريق البحثي إلى أنه من غير الواضح متى ستكون الأجهزة جاهزة للاختبار على البشر، أو كم ستكلف.