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أخبار محلية > ابتكار جهاز لاسلكي لتنظيم ضربات القلب يذوب في الجسم بعد ‏‏7 أسابيع
29/06/2021   10:36 م

ابتكار جهاز لاسلكي لتنظيم ضربات القلب يذوب في الجسم بعد ‏‏7 أسابيع

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نجح باحثون في تطوير أول جهاز لاسلكي لتنظيم ضربات ‏القلب في العالم، خالٍ من البطاريات وقابل للزرع بالكامل، ‏ويذوب في الجسم عندما لا تكون هناك حاجة إليه، خلال من 5 ‏إلى 7 أسابيع‎.‎

وأوضح قائد فريق البحث بجامعتي نورث وسترن وجورج ‏واشنطن، جون روجرز، وفقًا لـ”ديلي ميل”، أن أجهزة تنظيم ‏ضربات القلب اللاسلكية تخلصت من العيوب الرئيسية للأجهزة ‏المؤقتة التقليدية من خلال التخلص من الحاجة إلى خيوط عن ‏طريق الجلد لإجراءات الاستخراج الجراحي، وهوما يوفر ‏إمكانية خفض التكاليف وتحسين النتائج في رعاية المرضى‎.‎

وبيّن روجرز أن هذه الأجهزة تُبنى من أنواع مختلفة من المواد ‏الآمنة القابلة للامتصاص البيولوجي، وببنى محسّنة لضمان ‏التشغيل المستقر على مدى فترة زمنية أطول إلى حد ما مما هو ‏ضروري سريريا‎.‎

وأشار أحد الباحثين، الدكتور ريشي أرورا، إلى أنه في بعض ‏الأحيان يحتاج المرضى فقط إلى أجهزة تنظيم ضربات القلب ‏بشكل مؤقت، ربما بعد جراحة قلب مفتوح أو نوبة قلبية أو ‏جرعة زائدة من المخدرات‎ . وفق”أخبار 24″.‎

وأضاف أنه بدلًا من استخدام الأسلاك التي يمكن أن تصاب ‏بالعدوى وتخرج من مكانها، يمكننا زرع جهاز تنظيم ضربات ‏القلب الخالي من الرصاص والمتوافق حيويا، وتُزرع الدائرة ‏مباشرة على سطح القلب ويمكن تفعيلها عن بعد، كما أن هذا ‏النوع من الأجهزة يتحلل من تلقاء نفسه. ‏

ولفت رئيس الفريق البحثي إلى أنه من غير الواضح متى ستكون الأجهزة جاهزة ‏للاختبار على البشر، أو كم ستكلف‎.‎

ابتكار جهاز لاسلكي لتنظيم ضربات القلب يذوب في الجسم بعد ‏‏7 أسابيع

أخبار محلية
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