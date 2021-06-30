“القادسية” يرفض وساطات اتحادية لجدولة مستحقات “كمارا”

أفادت مصادر برفض مجلس إدارة نادي القادسية، وساطات سعى لها رئيس نادي الاتحاد السابق، منصور البلوي والمدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد، حامد البلوي؛ لجدولة مستحقات النادي المتبقية من صفقة انتقال هارون كمارا البالغة 11 مليوناً.
وأشارت المصادر ذاتها وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن مسؤولي القادسية أصروا على الحصول على المبلغ دفعة واحدة وفي أسرع وقت ممكن لتجهيز الفريق لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى والعودة سريعًا لدوري المحترفين.
وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن مسؤولي القادسية ردوا على نظرائهم في الاتحاد بأن القضية صدر فيها حكم نهائي من غرفة فض المنازعات ولامجال لأي جدولة جديدة.