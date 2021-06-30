“العجلان”: النصر سيفي بجميع التزاماته ويحصل على الكفاءة المالية

أكد عضو شرف النصر الذهبي، فهد بن عبدالعزيز العجلان، أن النادي سيفي بجميع التزاماته ويحصل على الكفاءة المالية، مؤكدًا أن وقوف الجميع مع النادي سيجعله يحقق البطولات.
وأبدى “العجلان”، وفقا لـ”الجزيرة”، تفاؤله بالنصر في دوري أبطال آسيا وما يليه من بطولات، في ظل دعم الأمير خالد بن فهد، ووجود رئيس النادي مسلي آل معمر، الذي يعرف النظام والإدارة.
ولفت إلى أن المطلوب حالياً من عضو الشرف الذهبي هو الدعم المعنوي والمادي بحسب الاستطاعة، مؤكدًا أنه لا ينتظر مقابل دعمه وعشقه للنصر.
ونوه بأن الاجتماع الذي عقده “آل معمر” مع أعضاء الشرف الذهبيين أعطى انطباعاً رائعاً عن مستقبل الكيان، مؤكدًا أن النادي في الطريق الصحيح.