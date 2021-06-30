السديس يطلق الخطة التشغيلية لـ"رئاسة الحرمين" لموسم حج 1442هـ

أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، الخطة التشغيلية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم حج هذا العام 1442هـ، وذلك بمؤتمر صحفي بحضور وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي.
وأوضح السديس أن الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام 1442هـ ، تأتي نتاج عام كامل من التخطيط والدراسة والعمل الدؤوب والتواصل البناء مع كافة أجهزة الدولة العاملة في الحرمين الشريفين.
وأشار إلى حرص الرئاسة على تكثيف الاحترازات، وتفعيل الجوانب التقنية وتسهيل المناسك وإثراء التجربة وتحقيق الريادة في حسن الوفادة بما يتوافق مع قيم ورؤية المملكة 2030.
ورفع السديس شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على العناية الكريمة التي توليها القيادة بالحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزائرين.
وفق “أخبار 24”.