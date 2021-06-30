البنك المركزي يصدر ضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي عبر الوسطاء

أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم (الأربعاء)، صدور ضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي عبر الوسطاء، والتي تهدف إلى تنظيم آلية إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي، وإتاحة التغطيات التأمينية المناسبة بتكلفة منخفضة.
وأوضح البنك أن أوعية مخاطر التأمين الصحي للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة توفر إمكانية الحصول على أفضل التغطيات التأمينية والأسعار في ظل تنظيمات واشتراطات محددة تضمن التنافسية وجودة الخدمات المقدمة.
وأكد أن هذه الضوابط تسمح لوسطاء التأمين المرخص لهم من قِبلها بإنشاء وإدارة هذا الوعاء بالشكل المطلوب، بناءً على إمكانية الوسيط في التفاوض مع شركات التأمين نيابةً عن المؤمّن لهم، بما يحقق حصول كل صاحب عمل على التغطية التأمينية المناسبة وفقاً لمتطلباته. وفق “أخبار 24”.
ونوه بأن إصدار هذه الضوابط يأتي ضمن جهوده لتطوير قطاع التأمين، ولدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل حصولها على المنتجات التأمينية بتغطيات وأسعار مناسبة.