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أخبار محلية > بالفيديو.. “الزكاة والضريبة والجمارك” توضّح كيفية الالتزام بالفوترة الإلكترونية استعداداً لتطبيقها
30/06/2021   10:49 م

بالفيديو.. “الزكاة والضريبة والجمارك” توضّح كيفية الالتزام بالفوترة الإلكترونية استعداداً لتطبيقها

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بيّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الأربعاء)، الطريقة الصحيحة للالتزام بالفوترة الإلكترونية للمنشآت التجارية، وذلك قبل موعد التطبيق الإلزامي لها بدءاً من 4 ديسمبر 2021م.

وأوضحت الهيئة عبر مقطع فيديو؛ أنه يجب على صاحب المنشأة التجارية المسجّل في ضريبة القيمة المضافة التوقّف عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد، وأن تكون المنشأة مجهزة بنظام فوترة إلكتروني.

وأضافت أنه يجب على صاحب المنشأة التجارية إصدار الفاتورة عن طريق نظام فوترة سحابي أو جهاز كاشير أو غيرهما من الأنظمة، مع التأكّد من وجود رمز الاستجابة السريع “QR code” على الفاتورة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الزكاة والضريبة والجمارك” توضّح كيفية الالتزام بالفوترة الإلكترونية استعداداً لتطبيقها

أخبار محلية
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