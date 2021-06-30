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أخبار محلية > بالفيديو.. “متحدث هيئة السياحة” يكشف معايير اختيار الوجهات السياحية في “صيف السعودية”
30/06/2021   10:49 م

بالفيديو.. “متحدث هيئة السياحة” يكشف معايير اختيار الوجهات السياحية في “صيف السعودية”

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كشف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للسياحة، عبدالله الدخيل، عن اختيار المناطق السياحية في برنامج “صيف السعودية” وفق الموقع الجغرافي الذي يضمن للسائح التنوع الكبير في الأنشطة.

وأكد، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية” اليوم (الأربعاء)، على التركيز على نوعين من السياحة في الوجهات الـ 11 التي تم الإعلان عنها مسبقاً.

وقال إن النوع الأول هو الوجهات الجبلية، لتميزها بالأجواء الباردة، خاصة في عسير والباحة والطائف، وطقسها يناسب العوائل، بينما الثاني الوجهات البحرية، مثل أملج وينبع ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، لتميزها بأنشطة بحرية متنوعة ومغامرات الغوص. وفق “أخبار 24”.

وبيّن أن موقع “روح السعودية” يضم أكثر من 500 باقة سياحية، يقدمها أكثر من 250 شريكاً من القطاع الخاص.

بالفيديو.. “متحدث هيئة السياحة” يكشف معايير اختيار الوجهات السياحية في “صيف السعودية”

أخبار محلية
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