بالفيديو.. “متحدث هيئة السياحة” يكشف معايير اختيار الوجهات السياحية في “صيف السعودية”

كشف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للسياحة، عبدالله الدخيل، عن اختيار المناطق السياحية في برنامج “صيف السعودية” وفق الموقع الجغرافي الذي يضمن للسائح التنوع الكبير في الأنشطة.
وأكد، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية” اليوم (الأربعاء)، على التركيز على نوعين من السياحة في الوجهات الـ 11 التي تم الإعلان عنها مسبقاً.
وقال إن النوع الأول هو الوجهات الجبلية، لتميزها بالأجواء الباردة، خاصة في عسير والباحة والطائف، وطقسها يناسب العوائل، بينما الثاني الوجهات البحرية، مثل أملج وينبع ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، لتميزها بأنشطة بحرية متنوعة ومغامرات الغوص. وفق “أخبار 24”.
وبيّن أن موقع “روح السعودية” يضم أكثر من 500 باقة سياحية، يقدمها أكثر من 250 شريكاً من القطاع الخاص.
عبدالله الدخيل -المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للسياحة- يتحدث لياهلا عن تفاصيل برنامج “صيف السعودية” وأبرز الوجهات السياحية التي تلبي تطلعات السياح من داخل السعودية وخارجها@SaudiTourism@AbdullahADakhil@Mofareh5#صيفنا_على_جوّك#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/jBRVFiBsu6
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 30, 2021