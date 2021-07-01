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أخبار محلية > بالفيديو.. “الفحص المهني” يوضح آلية اختبارات العمالة وعدد الفرص التي تُعطى لهم للاجتياز
01/07/2021   10:44 م

بالفيديو.. “الفحص المهني” يوضح آلية اختبارات العمالة وعدد الفرص التي تُعطى لهم للاجتياز

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أوضح مدير برنامج الفحص المهني المهندس سعد العقيل أن الفحص المهني للعمالة في السوق السعودي، الذي بدأت أولى مراحله اليوم، يستهدف فحص المهنيين في 1099 مجالاً حرفياً.

وقال العقيل، في مداخلة على قناة “العربية” في نشرة الرابعة، إن البرنامج بدأ اليوم بمهنتي الكهرباء والسباكة والمهن التي تندرج تحتهما، وإن الاختبار يتكون من عملي ونظري في مجال تخصص العامل، مبيناً أن كل عامل يُمنح 3 محاولات لاجتياز الاختبار.

وحول آلية الاختبارات، أشار إلى أنها تنقسم إلى قسمين؛ 80% للتأكد من جودة العامل وتأديته لهذه المهنة، و20% للصحة والسلامة المهنية، للتأكد من أن العامل ملم بالسلامة المهنية تقليلاً للخسائر المادية والمعنوية.

وأضاف العقيل أن الفحص المهني يستهدف اختبار 1.7 مليون عامل، مؤكدا أن البرنامج يأمل أن ينتهي بحلول عام 2023 من المسار الداخلي لاختبار المهن. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن البرنامج يعمل في مسارين؛ الأول يهدف لفحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم بالتعاون مع مراكز فحص دولية، والثاني فحص العمالة المهنية الموجودة حاليا في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية.

بالفيديو.. “الفحص المهني” يوضح آلية اختبارات العمالة وعدد الفرص التي تُعطى لهم للاجتياز

أخبار محلية
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