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أخبار محلية > شهود عيان عاصروا رشاش العتيبي يروون معلومات عنه لأول مرة .. وهذا المكان الذي نفذ فيه أبرز عملياته (فيديو)
01/07/2021   10:44 م

شهود عيان عاصروا رشاش العتيبي يروون معلومات عنه لأول مرة .. وهذا المكان الذي نفذ فيه أبرز عملياته (فيديو)

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استعرضت قناة MBC في وثائقي معلومات تُروى لأول مرة عن عصابة “رشاش العتيبي” الذي نشط كمجرم في ثمانينيات القرن الماضي، ونفذ العديد من عمليات السلب والنهب وقطع الطرق السريعة بين مدن المملكة بمعاونة مجموعة من اللصوص، وذلك مع شهود عيان عاصروا هذه الفترة.

 وقال أحد المجني عليهم، عبد الله التميمي، في الوثائقي الذي يُعرض على مدى 5 أيام في نشرة التاسعة، إنه شاهد ذات مرة في سفره حادثاً مروريا فتوقف ليفاجأ برشاش وعصابته الذين قاموا بأخذ المفتاح منه وتفجير سيارته بعد الاستيلاء على ما بها من نقود، مؤكداً أنه نجا من الموت بعد إطلاق الرصاص عليه، حيث مرت الرصاصة بجانبه.

 وأشار محافظ المجمعة سابقاً، حمد الخثلان، إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز كلفه حينما كان أميرا للرياض في ذلك الوقت، بتولي قضية رشاش وعصابته، مبيناً أن رشاش وعصابته لم يكن لديهم أي أهداف، وأعمالهم عشوائية غرضها السرقة والنهب، حيث دأبوا على تنفيذ أعمالهم ليلا على ضوء القمر. 

 وعرض الوثائقي الطريق الذي نفذ فيه رشاش أبرز عمليات السلب والنهب وقطع الطرق، وهو “نفود السر” الواصل بين شقراء والدوادمي، وهو الممر الحيوي للحجاج والمعتمرين والحركة التجارية في ذلك الوقت. 

 وقال صديق رشاش في ذلك الوقت، ويُدعى “سعود”، “أتمنى ألا يمر علي ولا على شباب أمة محمد مثل ذلك الوقت العصيب”، مستعرضا المعاناة التي عاشها في التنقل من مكان لآخر ليحافظ على حياته. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن “رشاش” من مواليد عام 1960، ونفذ العديد من عمليات السلب والنهب وقطع الطرق، بمعاونة عدد من اللصوص، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من الإطاحة به بعد ملاحقة استمرت عدة أشهر، وتم تنفيذ حكم القتـل به وبأفراد عصابته في عام 1989.

شهود عيان عاصروا رشاش العتيبي يروون معلومات عنه لأول مرة .. وهذا المكان الذي نفذ فيه أبرز عملياته (فيديو)

أخبار محلية
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