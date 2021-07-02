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أخبار محلية > “الصحة العالمية” تُحذر من موجة جديدة لـ”كورونا” بأوروبا.. وتوضح السبب
02/07/2021   10:08 ص

“الصحة العالمية” تُحذر من موجة جديدة لـ”كورونا” بأوروبا.. وتوضح السبب

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دعت منظمة الصحة العالمية، إلى الحذر من احتمالية وصول موجة جديدة من فيروس “كورونا” إلى بلدان أوروبا.  

وقال المدير الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية هانز كلوج، إن سلالة دلتا الجديدة ستكون المهيمنة في المنطقة الأوروبية بحلول أغسطس المقبل.  

ولفت كلوج إلى أن سلالة دلتا تتفوق على ألفا بسرعة كبيرة وهو ما يظهر بالفعل من خلال زيادة حالات دخول المستشفيات والوفيات، مشيراً إلى أن تراجع أعداد الحالات في أوروبا انتهى. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن ملايين السكان في أوروبا غير محصنين حتى الآن، موضحاً أن خطورة الأمر ترجع إلى وجود متغيرات جديدة وعجز في التطعيمات، وكذلك زيادة الاختلاط الاجتماعي.

“الصحة العالمية” تُحذر من موجة جديدة لـ”كورونا” بأوروبا.. وتوضح السبب

أخبار محلية
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