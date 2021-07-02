نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > طب وتداوي > استشاري يوجه نصائح لمرضى القلب لتجنب النوبات المفاجئة خلال الصيف
02/07/2021   10:08 ص

استشاري يوجه نصائح لمرضى القلب لتجنب النوبات المفاجئة خلال الصيف

+ = -
313

وجه استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عدة نصائح لمرضى القلب للتعامل مع فصل الصيف وتجنب حدوث النوبات القلبية.  

وأشار النمر إلى أن القلب مسؤول عن توزيع درجة الحرارة داخل الجسم، وقد تؤدي خسارة لتر واحد من المياه إلى الجفاف، كما أن ضـربات الشمس على مرضى القلب تؤدي للوفاة بنسبة 20%.  

ونصح بالابتعاد عن الإجهاد والحرارة العالية، وكذلك ممارسة الرياضة كونها علاجاً مناسباً لمرضى القلب، والإكثار من الفواكه والحمضيات.  

وبين أن النوبة القلبية المفاجئة هي الإصابة بصدمة حرارية أو ضـربة شمس وتزداد خلال فصل الصيف، والأعراض الدالة عليها هي تغيب الوعي وارتفاع درجة الحرارة.  وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أنه في حال حدوث نوبة مفاجئة، يجب الاتصال بالإسعاف ونقل الشخص لمكان بارد، ورش مياه على الجسم بالكامل، وأن يشرب المصاب المياه والسوائل الباردة.

استشاري يوجه نصائح لمرضى القلب لتجنب النوبات المفاجئة خلال الصيف

طب وتداوي
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885161928.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.