استشاري يوجه نصائح لمرضى القلب لتجنب النوبات المفاجئة خلال الصيف

وجه استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عدة نصائح لمرضى القلب للتعامل مع فصل الصيف وتجنب حدوث النوبات القلبية.
وأشار النمر إلى أن القلب مسؤول عن توزيع درجة الحرارة داخل الجسم، وقد تؤدي خسارة لتر واحد من المياه إلى الجفاف، كما أن ضـربات الشمس على مرضى القلب تؤدي للوفاة بنسبة 20%.
ونصح بالابتعاد عن الإجهاد والحرارة العالية، وكذلك ممارسة الرياضة كونها علاجاً مناسباً لمرضى القلب، والإكثار من الفواكه والحمضيات.
وبين أن النوبة القلبية المفاجئة هي الإصابة بصدمة حرارية أو ضـربة شمس وتزداد خلال فصل الصيف، والأعراض الدالة عليها هي تغيب الوعي وارتفاع درجة الحرارة. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه في حال حدوث نوبة مفاجئة، يجب الاتصال بالإسعاف ونقل الشخص لمكان بارد، ورش مياه على الجسم بالكامل، وأن يشرب المصاب المياه والسوائل الباردة.