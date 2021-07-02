ارتفاع تحويلات الأجانب إلى 12.5 مليار ريال والمواطنين إلى 5.13 مليار خلال مايو

ارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة، خلال شهر مايو 2021، بنسبة 6%، لتبلغ نحو 12.53 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام 2020م، حيث سجلت حينها 11.83 مليار ريال.
وأظهرت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، أنه مقارنة بشهر أبريل 2021، سجلت تحويلات الأجانب خلال مايو الماضي انخفاضا بنحو 748 مليون ريال، بنسبة 6%.
وبلغت تحويلات الأجانب في أبريل 13.28 مليار ريال، بينما انخفضت في الشهر التالي إلى 12.53 مليار ريال.
من جهة أخرى، ارتفعت تحويلات المواطنين إلى الخارج خلال مايو الماضي بنسبة 72%، لتصل إلى 5.13 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، إذ بلغت حينها 2.98 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.
وكانت التحويلات الشخصية للسعوديين إلى الخارج قد سجلت في شهر أبريل 2021 مبلغ 4.94 مليار ريال، فيما ارتفعت الشهر التالي إلى 5.13 مليار ريال.